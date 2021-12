Zemmour | Pécresse e i sette giorni che hanno sconvolto la politica francese

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La candidata dei Républicains alle presidenziali francesi, Valérie, potrebbe sconfiggere Emmanuel Macron al secondo turno: a dirlo è un sondaggio Elabe Opinion 2022 per Bfm Tv., che ha trionfato sabato nella sfida finale interna al partito gollista per la candidatura, ottiene infatti il 52% in un ipotetico duello con l’attuale presidente al secondo turno. Macron si ferma al 48%. Al primo turno Macron resta primo in classifica con il 23%, ma perde comunque due punti rispetto alla rilevazione precedente.è seconda con il 20%, in netta crescita rispetto a prima: guadagna infatti 11 punti percentuali. Sempre al primo turno, Marine Le Pen ottiene il 15%, Éricil 14%: un testa a testa che fotografa le insidie poste alla veterana dell’ultradestra dall’opinionista e giornalista ...