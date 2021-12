Zazzaroni: «Si sono zittiti quelli dell’Ancelotti bollito e gestore (sigh), è primo in Liga e in Champions» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stamattina sul Corriere dello Sport leggiamo il direttore Ivan Zazzaroni napolista ad honorem su Ancelotti e sui pasdaran del presunto calcio moderno e innovativo. Lunedì a Tiki Taka ho sentito per la centesima volta che Mourinho non è un tattico, ma un gestore: di pompe di benzina o di pizzerie? Ho pensato: vuoi vedere che per qualcuno ha conquistato 25 titoli, tra campionati, coppe e triplete, vendendo aria fritta con l’acqua? Per due anni, tra Napoli e Liverpool, sponda Everton, gente che dice di sapere di calcio per averlo giocato, o averne scritto, ha ripetuto che Ancelotti «è solo un gestore» (e sono due!) e oltretutto è bollito, sul viale del tramonto: i demolitori in servizio permanente, vincitori dei chilogrammy awards, hanno scelto di non parlarne più da quando Carlo è primo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Stamattina sul Corriere dello Sport leggiamo il direttore Ivannapolista ad honorem su Ancelotti e sui pasdaran del presunto calcio moderno e innovativo. Lunedì a Tiki Taka ho sentito per la centesima volta che Mourinho non è un tattico, ma un: di pompe di benzina o di pizzerie? Ho pensato: vuoi vedere che per qualcuno ha conquistato 25 titoli, tra campionati, coppe e triplete, vendendo aria fritta con l’acqua? Per due anni, tra Napoli e Liverpool, sponda Everton, gente che dice di sapere di calcio per averlo giocato, o averne scritto, ha ripetuto che Ancelotti «è solo un» (edue!) e oltretutto è, sul viale del tramonto: i demolitori in servizio permanente, vincitori dei chilogrammy awards, hanno scelto di non parlarne più da quando Carlo è...

Advertising

napolista : Zazzaroni: «Si sono zittiti quelli dell’Ancelotti bollito e gestore (sigh), è primo in Liga e in Champions» Sul Co… - mweilx : @C1961Interista Aspetta, aspetta, manca il giudizio di Zazzaroni, quello decisivo. I revisori di fronte a Zazzaroni non sono niente - MAIGNANIMO : Le assenze del Milan (leao, Calabria, kjaer, giroud, rebic) non sono pesanti come quelle del Napoli (osimehn, kouli… - SiamoPartenopei : Juventus, Zazzaroni: 'Plusvalenze? Ecco come finirà, ne sono convinto' - Federer05641694 : @milly_carlucci @Ballando_Rai La giuria è pervenuta. Totalmente prevenuta contro Alvise e Tove perché sono invidios… -