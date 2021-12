Zaki torna libero, è stato scarcerato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Patrick Zaki è stato scarcerato. Lo rende noto la ong Eipr per cui lavorava, postando una foto del giovane abbracciato alla madre. Lo studente egiziano dell’università di Bologna, arrestato il 7 febbraio del 2020, è uscito dal carcere di Mansoura.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Patrick. Lo rende noto la ong Eipr per cui lavorava, postando una foto del giovane abbracciato alla madre. Lo studente egiziano dell’università di Bologna, arreil 7 febbraio del 2020, è uscito dal carcere di Mansoura.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

