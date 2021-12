"Zaki simbolo della lotta per i diritti. Ci siamo ritrovati uniti intorno a lui"

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) ll cardinale Zuppi: "È cristiano, ma non è questo il punto. Grazie a Patrick Bologna si è riscoperta comunità". Il rettore Molari e il sindaco Lepore: "Continuiamo la battaglia fino a quando non sarà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zaki simbolo

QUOTIDIANO NAZIONALE

... "Continuiamo la battaglia fino a quando non sarà prosciolto" di VALERIO BARONCINI Articolo Patricksarà scarcerato, la gioia del padre: "Grazie Italia" Articolo, la terza udienza: Bologna ...Un abbraccio e un pianto liberatorio. È stato quello tra la sorella di Patrick, Marise, e la madre, Hala, dopo una notizia attesa da quasi due anni. Patrick, il ricercatore ... coloredegli ...ll cardinale Zuppi: "È cristiano, ma non è questo il punto. Grazie a Patrick Bologna si è riscoperta comunità". Il rettore Molari e il sindaco Lepore: "Continuiamo la battaglia fino a quando non sarà ...«Sono stato accusato di terrorismo dal governo turco per delle vignette che ho fatto dopo il colpo di Stato del 2016. «Collaboro come disegnatore con Amnesty International e quando iniziò a circolare ...