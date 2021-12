Zaki scarcerato in Egitto L’abbraccio della famiglia | «Tutto bene»

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) E' stato finalmente, Patrick. Ha lasciato un commissariato di Mansura. Appena uscito, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, in carcere da 22 mesi, ha abbracciato la madre. «»: queste le prime parole che Patrickha pronunciato, parlando in italiano, appena rilasciato L'articolo proviene da Firenze Post.

Leggi anche Patrickè fuori dal carcere, abbraccio a madre e sorella: 'Sto bene, forza Bologna' Patrickma non assolto, la svolta all'udienza in Egitto L'Italia in ginocchio da ...Patrickè stato: lo annuncia Eipr in un tweet, pubblicando una foto del ricercatore in strada abbracciato alla madre Lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato il 7 febbraio del ...Dopo 22 mesi di prigionia Patrick Zaki è stato finalmente scarcerato. Il giovane studente dell’Università di Bologna è libero. La liberazione è stata disposta durante l’udienza che si è tenuta a ...Uscito dal commissariato di Mansura ha abbracciato la madre. Le sue prime parole sono state in italiano. Di Maio: «Bentornato Patrick» ...