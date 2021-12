Zaki scarcerato, Di Maio: “Primo obiettivo raggiunto” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA – “Primo obiettivo raggiunto: Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza e impegno. Un doveroso ringraziamento al nostro corpo diplomatico”. Lo afferma su Twitter il ministro degli affari esteri, Luigi Di Maio (foto). Nella giornata odierna lo studente egiziano dell’università di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020, è stato liberato da un commissariato di Mansura. Subito dopo il rilascio, Zaki ha abbracciato la madre. Ieri era arrivata la decisione del giudice di scarcerarlo e aggiornare l’udienza al prossimo 1° febbraio 2022. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA – “: Patricknon è più in carcere. Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza e impegno. Un doveroso ringraziamento al nostro corpo diplomatico”. Lo afferma su Twitter il ministro degli affari esteri, Luigi Di(foto). Nella giornata odierna lo studente egiziano dell’università di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020, è stato liberato da un commissariato di Mansura. Subito dopo il rilascio,ha abbracciato la madre. Ieri era arrivata la decisione del giudice di scarcerarlo e aggiornare l’udienza al prossimo 1° febbraio 2022. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - sxjjakxkam : RT @Cadelux: Le prime parole di Zaki appena scarcerato:'sto bene, bella cazzata Barella ieri sera'. - MAnnurca : RT @robertosaviano: Rilasciato! È stato importante non distogliere l’attenzione. #Zaki è stato scarcerato ma non cadono le accuse a suo car… -