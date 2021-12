Zaki scarcerato | Di Maio | “Primo obiettivo raggiunto”

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - Stefano15067453 : Ora che è libero non se lo caga nessuno Zaki libero, è stato scarcerato, un abbraccio ... - SimonaArletti : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki scarcerato

... l'università di Bologna, dove Patrikè iscritto e che tanto lo ha sostenuto in questi 22 mesi di ingiusta detenzione. Un messaggio che ci impegna più di tante parole.da un ...Ma oggi è un giorno di festa! - 'Tutto bene' queste le prime parole pronunciate da Patrick, uscito dal commissariato di Mansoura con le dita alzate in segno di vittoria. Ad attenderlo c'erano i ...Dopo 22 mesi è finalmente finito, almeno per il momento, il calvario di Patrick Zaki. L'attivista e studente dell'Università di Bologna, arrestato a febbraio ...Da 22 mesi era detenuto nelle prigioni egiziane. E' stato scarcerato Patrick Zaki, il giovane non sa ancora quando e se potrà tornare in Italia ma intanto ha potuto riabbracciare la madre, la sorella ...