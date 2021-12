Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - amnestyitalia : Patrick Zaki è stato rilasciato. #FreePatrickZaki - Agenzia_Ansa : FLASH | Zaki è libero, è stato scarcerato #ANSA - Zoran_Filicic : RT @ilpost: Patrick Zaki è stato scarcerato - baccodough : Vergognati. Zaki è libero grazie a tutto e tutti fuorché lo Stato. La decenza di tacere non ce l'hai. Senza scrupol… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki stato

A dare la notizia è l'ong Eipr che posta anche una foto su Twitter nella quale lo si vede, vestito di bianco, mentre abbraccia la sorella Patrickè libero. Èscarcerato da un commissariato ...Patrick è uscito dal commissariato a Mansoura ed ha potuto riabbracciare i familiari. Amnesty International: aspettavamo quest'abbraccio da 22 ...Ci siamo ripresi un po’ di normalità -dice all’Adnkronos- speriamo di riuscire a mantenerla. Io spero che sia la Prima di tante prime e si arrivi a considerare la pandemia come una parentesi. Per ora ...ROMA (ITALPRESS) - Patrick Zaki è stato scarcerato. Lo rende noto la ong Eipr per cui lavorava, postando una foto del giovane abbracciato alla ...