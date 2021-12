Youth League 2021/2022: la Juventus passeggia sul Malmo e chiude il girone da imbattuta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Juventus archivia la fase a gironi della Uefa Youth League 2021/2022 e si qualifica agli ottavi di finale come prima del Gruppo H. I bianconeri sconfiggono per 4-1 gli svedesi del Malmo, conquistando la quinta vittoria su sei partite. Ancora buone notizie per la formazione di Bonatti, che disputa un’altra partita estremamente solida e chiude da imbattuta il proprio raggruppamento. Questo pomeriggio hanno deciso il match una doppietta di Cerri, andato a segno al 20? ed al 59?, la rete di Mbangula al 30? e quella di Doratiotto al 78?. Da registrare al 71? anche il gol della bandiera messo a segno dagli ospiti con Bjerkebo. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Nel primo quarto d’ora di gioco sono più pericolosi gli svedesi, con un tiro di Lindman che ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laarchivia la fase a gironi della Uefae si qualifica agli ottavi di finale come prima del Gruppo H. I bianconeri sconfiggono per 4-1 gli svedesi del, conquistando la quinta vittoria su sei partite. Ancora buone notizie per la formazione di Bonatti, che disputa un’altra partita estremamente solida edail proprio raggruppamento. Questo pomeriggio hanno deciso il match una doppietta di Cerri, andato a segno al 20? ed al 59?, la rete di Mbangula al 30? e quella di Doratiotto al 78?. Da registrare al 71? anche il gol della bandiera messo a segno dagli ospiti con Bjerkebo. RIVIVI LA DIRETTA LIVE IL MATCH – Nel primo quarto d’ora di gioco sono più pericolosi gli svedesi, con un tiro di Lindman che ...

