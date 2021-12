WhatsApp, pronto un grosso aggiornamento: cosa cambia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando ad un importante aggiornamento dell’app di messaggistica: cosa cambierà Nuovo aggiornamento in arrivo per l’applicazione (via Screenshot)Tantissimi nuovi aggiornamenti stanno notevolmente migliorando le funzioni di WhatsApp. La nota applicazione di messaggistica ha infatti presentato una serie di importanti aggiornamenti per i suoi utenti, le quali non riguardano solo le note vocali ma anche l’invio delle foto. Il miglioramento delle prestazioni dell’app sicuramente competono con quelle offerte da altre applicazioni di messaggistica come Telegram e Signal, che rischiano di spodestare la piattaforma in verde dal suo primato. Un nuovissimo aggiornamento dell’applicazione più famosa al mondo riguarda le videochiamate. LEGGI ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gli sviluppatori distanno lavorando ad un importantedell’app di messaggistica:cambierà Nuovoin arrivo per l’applicazione (via Screenshot)Tantissimi nuovi aggiornamenti stanno notevolmente migliorando le funzioni di. La nota applicazione di messaggistica ha infatti presentato una serie di importanti aggiornamenti per i suoi utenti, le quali non riguardano solo le note vocali ma anche l’invio delle foto. Il miglioramento delle prestazioni dell’app sicuramente competono con quelle offerte da altre applicazioni di messaggistica come Telegram e Signal, che rischiano di spodestare la piattaforma in verde dal suo primato. Un nuovissimodell’applicazione più famosa al mondo riguarda le videochiamate. LEGGI ...

Advertising

TeleradioNews : Concerto di Natale al Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere, pro-Telethon: memorial Luigi Cinone prima vittima Covi… - TeleradioNews : Ultimo Ballo in Maschera appuntamento al giorno 8 dicembre al Museo Archeologico Calatia di Maddaloni - WhatsApp… - illtrytofixyouu : La mia amica si fa mandare la posizione su whatsapp dal fidanzato per seguire dove va… non voglio diventare come lei aiuto pronto 118 - zaynximprvint : RT @mindofmine3_: twitter,watt-pad e Spotify sono le app migliori,insieme a whatsapp..ma nessuno è pronto per questa conversazione - alwaysloux_ : RT @mindofmine3_: twitter,watt-pad e Spotify sono le app migliori,insieme a whatsapp..ma nessuno è pronto per questa conversazione -