Volley, SuperLega: Perugia espugna Piacenza e aggancia Civitanova in testa, Padova regola Verona (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella SuperLega sempre più in modalità spezzatino si sono giocate due partite in questo mercoledì pomeriggio di festa. Il massimo campionato italiano di Volley maschile ha regalato due incontri validi per l'undicesima giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-0 (25-21; 25-22; 25-14) nel big-match di questo turno e ha agganciato Civitanova al comando della classifica generale con 28 punti, ma la Lube ha disputato un incontro in più (tra l'altro i marchigiani saranno tra poco impegnati nel loro esordio al Mondiale per Club contro gli argentini dell'UPCN San Juan). I Block Devils hanno inflitto la quarta confitta stagionale ai Lupi, che restano momentaneamente in quinta posizione (in attesa del risultato di ...

