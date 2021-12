Volley femminile | Champions League 2021 2022 | Busto Arsizio travolge 3-0 lo Stoccarda

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’UYBAin tre set (29-27, 25-19, 25-23) lonel match valevole per gli ottavi di finale della CEVdi. Il primo parziale vede una lotta serrata tra le due squadre, che giungono fino al 29-27 a favore delle lombarde prima di andare a riposo. Nel secondo set, invece, la formazione italiana mostra una maggiore solidità difensiva, tanto da chiudere con un 25-19. Le tedesche, a quel punto sono costrette a tentare il tutto per tutto, ma non riescono nell’impresa:si prende il set 25-23 e, di conseguenza la vittoria. SportFace.

DIRETTA MONZA MULHOUSE (RISULTATO FINALE 3 - 0) Monza Mulhouse 3 - 0 : netta e indiscutibile è stata la vittoria della squadra brianzola nella partita della Champions League diche è terminata in tre soli set con i parziali di 25 - 20, 25 - 17, 25 - 12 . Come si può dunque facilmente notare, si è trattato di un crescendo impetuoso per Monza, che ad ogni set ......30 Inter - Spezia 2 - 0 20:45 Genoa - Milan 0 - 3 20:45 Sassuolo - Napoli 2 - 2 CALCIO - SERIE B 18:00 Parma - Brescia 0 - 1 20:30 Cittadella - Como 2 - 2- SERIE A120:30 San ...L’UYBA Busto Arsizio travolge in tre set (29-27, 25-19, 25-23) lo Stoccarda nel match valevole per gli ottavi di finale della CEV Champions League 2021/2022 di volley femminile. Il primo parziale vede ...Scandicci entra in campo troppo rilassata e lascia il primo set nelle mani delle tedesche del Potsdam, poi le ragazze toscane prendono in mano il gioco e senza affanno vincono il match di andata degli ...