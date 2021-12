Volley femminile, Challenge Cup: Scandicci batte il Potsdam in rimonta e avvicina i quarti di finale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Scandicci ha sconfitto il Potsdam per 3-1 (17-25; 25-15; 25-18; 25-16) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2021-2022 di Volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le toscane si sono imposte di fronte al proprio pubblico, perdendo il primo set a causa di qualche errore di disattenzione di troppo e poi giganteggiando contro la formazione tedesca, tecnicamente inferiore rispetto alle padrone di casa. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, quarte in Serie A1 (ma ad appena tre punti dal secondo posto occupato da Novara), hanno alzato il ritmo dopo lo scotto iniziale e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale: per passare il turno servirà vincere due set in trasferta martedì ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021)ha sconfitto ilper 3-1 (17-25; 25-15; 25-18; 25-16) nell’andata degli ottavi didellaCup 2021-2022 di, la terza competizione europea per importanza. Le toscane si sono imposte di fronte al proprio pubblico, perdendo il primo set a causa di qualche errore di disattenzione di troppo e poi giganteggiando contro la formazione tedesca, tecnicamente inferiore rispetto alle padrone di casa. Le ragazze di coach Massimo Barbolini, quarte in Serie A1 (ma ad appena tre punti dal secondo posto occupato da Novara), hanno alzato il ritmo dopo lo scotto iniziale e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione aidi: per passare il turno servirà vincere due set in trasferta martedì ...

