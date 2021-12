Volley femminile | CEV Cup | Busto Arsizio regola lo Stoccarda e avvicina i quarti di finale

(Di giovedì 9 dicembre 2021)ha sconfitto loper 3-0 (29-27; 25-19; 25-23) nell’andata degli ottavi didella CEV Cup 2021-2022 di, la seconda competizione europea per importanza. Le Farfalle si sono imposte di fronte al proprio pubblico, riuscendo a spuntarla dopo una lunga serie ai vantaggi nel primo parziale (annullando anche un set-point sul 23-24) e piazzando un micidiale uno-due dal 23-23 nella terza frazione. Le biancorosse hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione aidi: basterà vincere due set nel match di ritorno in Germania per passare il turno, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà un golden set di spareggio., quinta nella ...

2021 - 2022 Serie B1Girone F Tabellino partita Terrasini - Palmi Squadra in casa Terrasini Squadra avversaria Palmi Un 8 dicembre speciale quello festeggiato oggi dal Duo Rent ...Busto Arsizio ha sconfitto lo Stoccarda per 3-0 (29-27; 25-19; 25-23) nell'andata degli ottavi di finale della CEV Cup 2021-2022 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le ...Dopo gli anticipi che hanno coinvolto Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino, impegnate proprio in questi giorni nel Mondiale per Club in Brasile, l'11a ...