Volley, Champions League: Monza a valanga sul Mulhouse. Davyskiba e Danesi sugli scudi. Prima vittoria storica (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto facile per Monza che regola il Mulhouse nel secondo turno della fase a gironi di Champions League 2021-2022 di Volley femminile. Le brianzole hanno battuto le francesi con un netto 3-0 (25-20; 25-17; 25-12). vittoria molto importante per la squadra italiana in ottica qualificazione ai quarti di finale che, ricordiamo, saranno raggiunti esclusivamente dalle cinque vincitrici dei raggruppamenti e alle tre migliori seconde classificate. Considerata la presenza della potenza VakifBank nel girone, con cui Monza ha perso nella Prima giornata, è di vitale importanza ottenere il bottino pieno in partite come questa. Il match si mette subito sui binari giusti per la squadra di Marco Gaspari che schiera Magdalena Stysiak e Hanna Davyskiba ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto facile perche regola ilnel secondo turno della fase a gironi di2021-2022 difemminile. Le brianzole hanno battuto le francesi con un netto 3-0 (25-20; 25-17; 25-12).molto importante per la squadra italiana in ottica qualificazione ai quarti di finale che, ricordiamo, saranno raggiunti esclusivamente dalle cinque vincitrici dei raggruppamenti e alle tre migliori seconde classificate. Considerata la presenza della potenza VakifBank nel girone, con cuiha perso nellagiornata, è di vitale importanza ottenere il bottino pieno in partite come questa. Il match si mette subito sui binari giusti per la squadra di Marco Gaspari che schiera Magdalena Stysiak e Hanna...

Advertising

vitasportivait : ?? #volley | #CLVolleyW Nel quarto round di Champions Monza vince per 3-0 contro il Mulhouse. Monza-Mulhouse 3-0… - Gazzetta_it : Monza non fa sconti in Champions, travolto il Mulhouse #VeroVolley - vitasportivait : ?? #Volley | #CLVolleyW Prima vittoria in Champions League per Monza ???? La @VeroVolleyMonza supera agevolmente in… - sportface2016 : #volley #CLvolleyW 2021/2022, #Monza stende in tre set il #Mulhouse: la cronaca della partita - greoltre_ : RT @Federvolley: #CLVolleyW ?? Secondo successo consecutivo in Champions League per la @IGOR_Volley ???? , le ragazze di Lavarini hanno supera… -