Volley, Champions League 2022: Monza stende in tre set il Mulhouse (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Vero Volley Monza batte 3-0 (25-20, 25-17, 25-12) l’SC Mulhouse nella sfida valevole per la seconda giornata della Pool B di Cev Champions League femminile 2021/2022. La formazione francese prova a sfruttare ogni occasione per rimanere in partita, ma la superiorità delle brianzole è evidente. Le ragazze di coach Gaspari non sprecano e chiudono il match in meno di un’ora e mezza. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL B: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA PARTITA – Dopo una breve fase in equilibrio (3-3), le brianzole prendono in mano le redini del gioco (7-3). Le francesi faticano a trovare soluzioni (11-8) e si ritrovano velocemente ad inseguire da debita distanza (15-9). Le ragazze di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Verobatte 3-0 (25-20, 25-17, 25-12) l’SCnella sfida valevole per la seconda giornata della Pool B di Cevfemminile 2021/. La formazione francese prova a sfruttare ogni occasione per rimanere in partita, ma la superiorità delle brianzole è evidente. Le ragazze di coach Gaspari non sprecano e chiudono il match in meno di un’ora e mezza. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL B: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA PARTITA – Dopo una breve fase in equilibrio (3-3), le brianzole prendono in mano le redini del gioco (7-3). Le francesi faticano a trovare soluzioni (11-8) e si ritrovano velocemente ad inseguire da debita distanza (15-9). Le ragazze di ...

Advertising

sportface2016 : #volley #CLvolleyW 2021/2022, #Monza stende in tre set il #Mulhouse: la cronaca della partita - greoltre_ : RT @Federvolley: #CLVolleyW ?? Secondo successo consecutivo in Champions League per la @IGOR_Volley ???? , le ragazze di Lavarini hanno supera… - Luxgraph : Igor Volley, vittoria in tre set in Champions - LegaVolleyFem : RT @Federvolley: #CLVolleyW ?? Secondo successo consecutivo in Champions League per la @IGOR_Volley ???? , le ragazze di Lavarini hanno supera… - _Marco2808 : RT @Federvolley: #CLVolleyW ?? Secondo successo consecutivo in Champions League per la @IGOR_Volley ???? , le ragazze di Lavarini hanno supera… -