Volley | Busto Arsizio-Stoccarda in tv oggi | orario e diretta streaming Cev Cup 2022

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tutto pronto per Unet E-Work-Allianz MTV Stuttgart, gara di andata degli ottavi di finale della Cev Cup 2021/difemminile. Le Farfalle vanno a caccia di un successo sul campo di casa per fare subito un passo verso il passaggio del turno. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione tedesca di coach Aleksandersen, che ha superato i sedicesimi grazie a un bye. L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 8 dicembre all’E-Work Arena. Di seguito le informazioni per vedere la partita. La partita non godrà di copertura televisiva né, ma Sportface vi terrà aggiornati con la cronaca al termine per non perdersi nulla. SportFace.