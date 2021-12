Virus, a Natale mezza Italia in giallo Nove Regioni sono a forte rischio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aspettando l’effetto Super Green Pass che il primo giorno ha fatto registrare il boom delle prime dosi (42 mila in più di domenica) e dei certificati scaricati (1,3 milioni), il tasso di occupazione dei letti negli ospedali continua a salire. Ormai, secondo i dati Agenas aggiornati a ieri sera, 9 Regioni: Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Alto Adige, Trentino e Veneto - sono oltre la prima soglia di guardia del 10% di letti occupati nelle terapie intensive. Il Friuli va addirittura verso l'arancione. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Aspettando l’effetto Super Green Pass che il primo giorno ha fatto registrare il boom delle prime dosi (42 mila in più di domenica) e dei certificati scaricati (1,3 milioni), il tasso di occupazione dei letti negli ospedali continua a salire. Ormai, secondo i dati Agenas aggiornati a ieri sera, 9: Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Alto Adige, Trentino e Veneto -oltre la prima soglia di guardia del 10% di letti occupati nelle terapie intensive. Il Friuli va addirittura verso l'arancione. Segui su affarni.it

Advertising

Zashiki171 : RT @MessoraClaudio: Svelti, telefonate agli spin doctor Covid: non possono più dire che bisogna 'salvare il Natale!'. E poi, perché il viru… - rositamartinel1 : RT @Open_gol: Il direttore dell’Istituto Mario Negri: «Il virus continuerà a circolare in modo endemico, inutile sperare nell’immunità di g… - WalterWollyWeb : @DiamaXIV @Valegirardi Vuoi anche la garanzia che non apparirà mai nessuna altra variante? E che non ci saranno alt… - ElisabetFurlan7 : RT @Fabio_Carisio: PER NATALE AIUTA GOSPA NEWS AD INFORMARTI LIBERAMENTE. Acquista il Libro WuhanGates sul virus SARS-Cov-2 da Laboratorio… - Fabio_Carisio : PER NATALE AIUTA GOSPA NEWS AD INFORMARTI LIBERAMENTE. Acquista il Libro WuhanGates sul virus SARS-Cov-2 da Laborat… -