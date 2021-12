Violento impatto nella galleria | muore una 19enne Grave l’amica | sul posto 118 e polizia stradale

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una gravissima tragediasi è portata via per sempre una giovane vita. Veronica Tarchini è infatti deceduta a 19 anni a causa di un violentissimo scontro. La vittima si trovava alla guida della sua automobile, una Fiesta, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della stessa ed è finita sull’altra corsia di marcia. Impossibile da evitare lo schianto contro un’altra vettura, una Bmw, al cui interno c’era una coppia originaria del comune di Sabbio Chiese. La povera Veronica Tarchini aveva compiuto da poco gli anni, infatti il suo compleanno era stato lo scorso mese di ottobre. Insieme allaviaggiava anche un’altra ragazza, ma ci sono state conseguenze mortali solamente per lei. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane stava scendendo a valle nel tunnel ...