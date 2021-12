Villa di Briano, scoperta piantagione di marijuana: arrestato 24enne (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gli agenti sono riusciti a eludere il sistema di videosorveglianza installato per controllare le vie di accesso e il retro dello stabile a Villa di Briano, scoprendo la piantagione. Un 24enne albanese che, in una Villa coltivava una vera piantagione di marijuana utilizzando un sofisticato sistema di irrigazione, ventilazione e illuminazione, è stato arrestato dalla Leggi su 2anews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gli agenti sono riusciti a eludere il sistema di videosorveglianza installato per controllare le vie di accesso e il retro dello stabile adi, scoprendo la. Unalbanese che, in unacoltivava una veradiutilizzando un sofisticato sistema di irrigazione, ventilazione e illuminazione, è statodalla

