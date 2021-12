VIDEO SKY / Tortu e il ricordo di Tokyo: “Gioco di squadra perfetto” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Filippo Tortu, medaglia d'oro nella staffetta 4x100 agli ultimi giochi di Tokyo, racconta il primo posto conquistato con la squadra italiana Leggi su golssip (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Filippo, medaglia d'oro nella staffetta 4x100 agli ultimi giochi di, racconta il primo posto conquistato con laitaliana

Advertising

SkySport : ?? 'DROGBA DROGBAAAA' ?? @MassMarianella torna nello stadio del celebre urlo per @didierdrogba ???? quando il Chelsea v… - SkySport : ?? CAMBIASSO AL BERNABEU ?? Un passato merengues ?? e una Champions in nerazzurro ? #RealMadridInter, ore 21 ??? in dir… - SkySport : ? NEVE INCESSANTE A TORINO ? Oggi alle 18.45 Juventus-Malmoe ?? LIVE SU SKY SPORT ? ?? @FCosatti ? ?? #JuventusMalmoe… - __voorpret : @emmeesse28 - dibuonmattino : In occasione della festa dell'Immacolata Concezione, il #9dicembre a #dibuonmattino la celebrazione della Vergine M… -