Verstappen, il Mondiale può attendere: 11 ore di viaggio per amore (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sembra davvero scritto che per Max Verstappen questa sia la settimana più importante dell'anno. Nel weekend, il pilota Red Bull si giocherà il titolo Mondiale F1 ad Abu Dhabi contro Lewis Hamilton . ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sembra davvero scritto che per Maxquesta sia la settimana più importante dell'anno. Nel weekend, il pilota Red Bull si giocherà il titoloF1 ad Abu Dhabi contro Lewis Hamilton . ...

