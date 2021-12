“Verso la notte”, il film di Vincenzo Lauria al cinema: ecco quando (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cineclub Internazionale Distribuzione presenta nelle sale italiane dal 9 Dicembre 2021 “Verso la notte” un film di Vincenzo Lauria Dal 9 Dicembre 2021 nelle sale italiane “Verso la notte” un film di Vincenzo Lauria con Duné Medros, Paola Toscano, Alireza Garshasbi, Mohammad Hassan Zadeh, Keivan Abivar, Giorgio Magliulo, Gaetano Massaro, Jonathan Hedley, Luca Pellegrini e Mario Barletta. Scritto e diretto dal regista e sceneggiatore lucano Vincenzo Lauria, qui al suo esordio nel lungometraggio, il film è stato presentato alla 66° edizione del Taormina film Fest nella Sezione Indieuropea, dove ha vinto il Premio del pubblico di MYmovies. Al centro della ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cineclub Internazionale Distribuzione presenta nelle sale italiane dal 9 Dicembre 2021 “la” undiDal 9 Dicembre 2021 nelle sale italiane “la” undicon Duné Medros, Paola Toscano, Alireza Garshasbi, Mohammad Hassan Zadeh, Keivan Abivar, Giorgio Magliulo, Gaetano Massaro, Jonathan Hedley, Luca Pellegrini e Mario Barletta. Scritto e diretto dal regista e sceneggiatore lucano, qui al suo esordio nel lungometraggio, ilè stato presentato alla 66° edizione del TaorminaFest nella Sezione Indieuropea, dove ha vinto il Premio del pubblico di MYmovies. Al centro della ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Questa la vostra e la nostra porta verso la notte. Stasera l’apriamo col primo movimento dalla Sonata 960 di Schu… - SydneyPark18 : RT @a_saba78: Per un cammino oscuro e solitario, frequentato solo da angeli malati, dove un eidolon, chiamato Notte, regna alto su un tron… - Lopinionista : 'Verso la notte', il film di Vincenzo Lauria al cinema: ecco quando - cechi66 : @juventusfc @dodena66 Pastasciutta ma verso l'una e mezza di notte non la sera presto spensierata gioventù dovessi… - Laura1769222256 : RT @prijedoremergen: LA CAMPAGNA È TERMINATA CON SUCCESSO Grazie di ?? voi che avete cliccato non stop-giorno/notte x supportarci a chi ha… -