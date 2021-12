Verona, stagione finita per Dawidowicz: rottura del crociato (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Infortunio Dawidowicz: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per il difensore del Verona La stagione di Pawel Dawidowicz è finita. Il difensore del Verona si opererà domani a Villa Stuart a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il comunicato ufficiale del club gialloblù. COMUNICATO UFFICIALE – «Hellas Verona FC comunica che, nel finale della gara di domenica scorsa al ‘Penzo’ contro il Venezia, Pawel Dawidowicz ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Domani, giovedì 9 dicembre, presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma, il calciatore polacco sarà ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Infortuniodel legamentoanteriore del ginocchio destro per il difensore delLadi Pawel. Il difensore delsi opererà domani a Villa Stuart a causa delladel legamentoanteriore del ginocchio destro. Il comunicato ufficiale del club gialloblù. COMUNICATO UFFICIALE – «HellasFC comunica che, nel finale della gara di domenica scorsa al ‘Penzo’ contro il Venezia, Pawelha riportato ladel legamentoanteriore del ginocchio destro. Domani, giovedì 9 dicembre, presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma, il calciatore polacco sarà ...

