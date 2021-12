Veneto zona gialla entro Natale. Anche la Calabria cambia colore? (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Veneto zona gialla entro Natale: è più di un’ipotesi secondo il governatore Zaia. Se i dati epidemiologici si confermeranno sugli attuali trend difficilmente la regione eviterà il passaggio alla fascia di rischio superiore. Lasciando il Nord-Est, in peggioramento Anche i numeri della Calabria. Sondaggi Tp: il 51,1% degli italiani non ha paura della variante Omicron Veneto zona gialla entro Natale: i dati della regione Veneto zona gialla entro Natale: “se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi quotidiani sicuramente per Natale il ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 8 dicembre 2021): è più di un’ipotesi secondo il governatore Zaia. Se i dati epidemiologici si confermeranno sugli attuali trend difficilmente la regione eviterà il passaggio alla fascia di rischio superiore. Lasciando il Nord-Est, in peggioramentoi numeri della. Sondaggi Tp: il 51,1% degli italiani non ha paura della variante Omicron: i dati della regione: “se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi quotidiani sicuramente peril ...

