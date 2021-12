Vede un giornalista con mascherina gialla? Alberto Zangrillo lo demolisce in pubblico: basta una frase (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Altro giro, altro affondo firmato Alberto Zangrillo, il primario del San Raffaele di Milano che da tempo punta il dito contro i "terroristi del Covid", insomma contro chi fomenta la paura in misura a suo giudizio eccessiva. E le ultime bordate sono arrivate nel corso di una conferenza stampa in cui il neo-presidente del Genoa ha spaziato a tutto campo. Zangrillo ribadisce che il coronavirus non ci deve spaventare, e che il problema determinato dalla pandemia "lo dobbiamo affrontare con determinazione, ma anche con uno spirito intelligente e, permettetemi, senza dare troppo ascolto i voi giornalisti perché voi dovete vendere il prodotto, il prodotto terrore oramai è overbooked", ha picchiato durissimo il medico personale di Silvio Berlusconi. E ancora, il primario ha rimarcato come in Italia il tasso di vaccinazione sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Altro giro, altro affondo firmato, il primario del San Raffaele di Milano che da tempo punta il dito contro i "terroristi del Covid", insomma contro chi fomenta la paura in misura a suo giudizio eccessiva. E le ultime bordate sono arrivate nel corso di una conferenza stampa in cui il neo-presidente del Genoa ha spaziato a tutto campo.ribadisce che il coronavirus non ci deve spaventare, e che il problema determinato dalla pandemia "lo dobbiamo affrontare con determinazione, ma anche con uno spirito intelligente e, permettetemi, senza dare troppo ascolto i voi giornalisti perché voi dovete vendere il prodotto, il prodotto terrore oramai è overbooked", ha picchiato durissimo il medico personale di Silvio Berlusconi. E ancora, il primario ha rimarcato come in Italia il tasso di vaccinazione sia ...

