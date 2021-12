Variante Omicron, Pfizer: “Dose booster vaccino garantisce alta protezione” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tre dosi di vaccino Pfizer garantiscono un’elevata protezione contro la Variante Omicron. Albert Bourla, Ceo di Pfizer, annuncia la “buona notizia” sulla base dei risultati degli studi. “Per essere chiari con gli ascoltatori -dice a Nbcnews- tre dosi di vaccino sono efficaci contro Omicron come le due dosi erano efficaci contro le altre varianti. La Dose booster aumenta in maniera enorme l’efficacia del vaccino”. Le informazioni fornite da Pfizer arrivano poche ore dopo i primi dati di uno studio condotto in Sudafrica. Il vaccino Pfizer, con le due dosi standard, potrebbe essere meno efficace nei confronti della Variante ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tre dosi digarantiscono un’elevatacontro la. Albert Bourla, Ceo di, annuncia la “buona notizia” sulla base dei risultati degli studi. “Per essere chiari con gli ascoltatori -dice a Nbcnews- tre dosi disono efficaci controcome le due dosi erano efficaci contro le altre varianti. Laaumenta in maniera enorme l’efficacia del”. Le informazioni fornite daarrivano poche ore dopo i primi dati di uno studio condotto in Sudafrica. Il, con le due dosi standard, potrebbe essere meno efficace nei confronti della...

Advertising

ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - Agenzia_Ansa : FLASH | La variante Omicron è neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer, secondo quanto riferisce la società #ANSA - istsupsan : ??#Variante #Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 11 sequenze ?? 7 del cluster in Campania ??1 in un p… - lametabasta : RT @dottorbarbieri: ?????? Pfizer annuncia: “Vaccino ad hoc per #Omicron pronto entro a marzo”. Le 3 dosi sarebbero comunque 'altamente eff… - LadyVendetta38 : RT @LaStampa: A marzo sarà disponibile il vaccino Pfizer adattato alla variante Omicron -