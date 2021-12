Variante Omicron, “Johnson annuncia Piano B con nuove restrizioni” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il premier Boris Johnson sta per annunciare una serie di nuove restrizioni in Inghilterra, per arginare la diffusione della Variante Omicron. Tre alti funzionari governativi hanno riferito al Financial Times che il governo ha deciso di implementare il cosiddetto ‘Piano B’, compreso l’obbligo di un passaporto vaccinale per frequentare i luoghi pubblici e una nuova ordinanza per il lavoro da casa. La decisione giungerebbe dopo giorni nei quali Downing Street è stata al centro delle polemiche a causa dei party natalizi che vi si sarebbero tenuti lo scorso anno, infrangendo le regole imposte con la pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il premier Borissta perre una serie diin Inghilterra, per arginare la diffusione della. Tre alti funzionari governativi hanno riferito al Financial Times che il governo ha deciso di implementare il cosiddetto ‘B’, compreso l’obbligo di un passaporto vaccinale per frequentare i luoghi pubblici e una nuova ordinanza per il lavoro da casa. La decisione giungerebbe dopo giorni nei quali Downing Street è stata al centro delle polemiche a causa dei party natalizi che vi si sarebbero tenuti lo scorso anno, infrangendo le regole imposte con la pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

