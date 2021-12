Variante Omicron in Italia, rilevati altri 3 casi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Sono stati rilevati dall’Istituto Spallanzani tre casi di Variante Omicron” del covid, “ed è stata immediatamente avviata l’indagine epidemiologica”. Lo annuncia l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nello specifico si tratta di due donne, una proveniente dal Sudafrica con un volo dell’Ethiopian Airlines e diretta in provincia di Macerata. La seconda proveniente dalla Francia (Parigi) e residente nel Lazio. Il terzo è un uomo, un militare della Nigeria in missione e di rientro nel proprio Paese. I tre casi stanno tutti bene e sono in isolamento. Sono in corso a cura del Seresmi (Servizio Regionale delle Sorveglianze delle Malattie Infettive) le indagini epidemiologiche e il contact tracing. I casi sono stati notificati alla piattaforma nazionale affinché ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Sono statidall’Istituto Spallanzani tredi” del covid, “ed è stata immediatamente avviata l’indagine epidemiologica”. Lo annuncia l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nello specifico si tratta di due donne, una proveniente dal Sudafrica con un volo dell’Ethiopian Airlines e diretta in provincia di Macerata. La seconda proveniente dalla Francia (Parigi) e residente nel Lazio. Il terzo è un uomo, un militare della Nigeria in missione e di rientro nel proprio Paese. I trestanno tutti bene e sono in isolamento. Sono in corso a cura del Seresmi (Servizio Regionale delle Sorveglianze delle Malattie Infettive) le indagini epidemiologiche e il contact tracing. Isono stati notificati alla piattaforma nazionale affinché ...

