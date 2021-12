«Variante Omicron circola in Italia»: nuovi casi in 6 Regioni, tre sono nel Lazio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Altri quattro casi di Omicron in Italia, per un totale di 17. Ormai la nuova Variante è stata rilevata in cinque Regioni e in una Provincia autonoma: Sardegna (ieri al rugbista di Alghero si... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 9 dicembre 2021) Altri quattrodiin, per un totale di 17. Ormai la nuovaè stata rilevata in cinquee in una Provincia autonoma: Sardegna (ieri al rugbista di Alghero si...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La variante Omicron è neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer, secondo quanto riferisce la società #ANSA - ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - CarloCalenda : Dopo la variante omicron, la variante decisionista. Manco fosse un insulto. Good night and good luck. - tamangha : RT @liliaragnar: Il CEO di #Pfizer: 'Il vaccino potenzialmente in arrivo per la variante 'Omicron,' dovrebbe essere un 3-shot dose ' Riass… - catone939 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La variante Omicron è neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer, secondo quanto riferisce la società #ANSA -