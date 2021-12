Val Susa, marcia e nuovi attacchi dei No Tav a cantiere, ferito un carabiniere (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel pomeriggio, al termine della manifestazione contro la realizzazione dell'Alta velocità Torino - Lione, un gruppo di manifestanti ha cercato di danneggiare uno dei cantieri Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel pomeriggio, al termine della manifestazione contro la realizzazione dell'Alta velocità Torino - Lione, un gruppo di manifestanti ha cercato di danneggiare uno dei cantieri

Advertising

TgrRai : Tensioni nella notte a San Didero in Val di Susa dove un gruppo di #NoTav ha lanciato pietre, bombe carta e razzi c… - MediasetTgcom24 : No Tav, pietre e bombe carta sul cantiere in Val di Susa: un carabiniere ferito #torino - matteosalvinimi : Solidarietà ai lavoratori del cantiere, alle Forze dell’Ordine e ai cittadini della Val di Susa che non ne possono… - augustoillu : RT @DinamoPress: Dal microfono, sotto la neve, Nicoletta Dosio ripercorre la storia #NoTav e apre le porte alle nuove generazioni in lotta… - virgiliopaolo : RT @evamarghe: Lanci di pietre,sassi, razzi e petardi in val di Susa, un agente ferito leggermente, una guerriglia fatta da notav a volto c… -