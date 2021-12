Vaccino, Pfizer: “Con la terza dose protezione anche da Omicron”. Annunciati per marzo i primi lotti specifici contro la variante (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo la terza dose gli anticorpi indotti dal Vaccino Pfizer-BioNtech proteggono anche dalla variante Omicron. La multinazionale statunitense diffonde i primi esiti di uno studio di laboratorio: i risultati, annuncia la stessa Pfizer, a un mese dalla terza dose del Vaccino vedono la neutralizzazione della variante Omicron a livelli paragonabili a quelli osservati per la proteina spike sars-cov-2 dopo due dosi. Ancora Pfizer in una nota annuncia che insieme a BioNTech ha testato anche altri vaccini specifici per varianti, che hanno prodotto titoli di neutralizzazione molto forti e un profilo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo lagli anticorpi indotti dal-BioNtech proteggonodalla. La multinazionale statunitense diffonde iesiti di uno studio di laboratorio: i risultati, annuncia la stessa, a un mese dalladelvedono la neutralizzazione dellaa livelli paragonabili a quelli osservati per la proteina spike sars-cov-2 dopo due dosi. Ancorain una nota annuncia che insieme a BioNTech ha testatoaltri vacciniper varianti, che hanno prodotto titoli di neutralizzazione molto forti e un profilo di ...

