Vaccino Covid, in Italia quasi 100 milioni dosi somministrate (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Sono quasi cento milioni le dosi di Vaccino anti Covid somministrate in Italia. In base ai dati pubblicati sul sito del governo, sono 99.792.722 le somministrazioni avvenute finora. In particolare, il totale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 47.477.646, l'87,91 % della popolazione over 12. Sono invece 45.830.582 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, 84,86 % della popolazione over 12. Il totale delle dosi booster è di 9.609.029. "Abbiamo numeri in crescita, comunque diversi dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei che stanno messi molto peggio di noi e sono stati costretti ad adottare misure molto forti. Oggi l'Italia sta meglio di altri Paesi ma bisogna mantenere i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Sonocentolediantiin. In base ai dati pubblicati sul sito del governo, sono 99.792.722 le somministrazioni avvenute finora. In particolare, il totale delle persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 47.477.646, l'87,91 % della popolazione over 12. Sono invece 45.830.582 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, 84,86 % della popolazione over 12. Il totale dellebooster è di 9.609.029. "Abbiamo numeri in crescita, comunque diversi dalla stragrande maggioranza dei Paesi europei che stanno messi molto peggio di noi e sono stati costretti ad adottare misure molto forti. Oggi l'sta meglio di altri Paesi ma bisogna mantenere i ...

Advertising

Adnkronos : Vaccino covid, #Bassetti: 'No vax? Mandare i carabinieri a prenderli'. #ultimora - borghi_claudio : Era meglio se non leggevo l'autorizzazione AIFA per il vaccino covid per bambini. MA CHE DIAMINE VUOL DIRE? Nessun… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - AnnaTagliafierr : RT @mavakagher: Siamo passati da: 1. mi vaccino per non prendere il covid a 2. speriamo di prendere il covid così non mi vaccino (mai pr… - sergio_secostab : Slovenia. Dichiarato incostituzionale l'obbligo del vaccino covid per i dipendenti pubblici - eVenti Avversi -