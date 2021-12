Vaccini e tamponi, si cambia di nuovo. Ecco la mappa dei servizi, i test traslocano al Fermo Forum (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Fermo - 'Forza, entrate, che fa freddo : devo chiudere la porta'. Al centro Vaccini di Fermo, in viale Trento, la fila c'è ma scorre, l'attesa supera di poco i 30 minuti e gli addetti si danno da fare. Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 8 dicembre 2021)- 'Forza, entrate, che fa freddo : devo chiudere la porta'. Al centrodi, in viale Trento, la fila c'è ma scorre, l'attesa supera di poco i 30 minuti e gli addetti si danno da fare.

Advertising

Mariang47614228 : RT @anna30048679: @doluccia16 @Loredanataberl1 Sentir parlare in TV della VERITÀ sulle CURE NON FATTE, sulle REAZIONI AVVERSE dei 'vaccini'… - Annina_occhiblu : @Gingio5 @QLexPipiens @AurelianoStingi Lo scorso anno, senza variante Delta e senza vaccini, con 1/3 dei tamponi, a… - CaBarbati : Tamponi e vaccini, giornate difficili negli hub modenesi con lunghe code (Nulla, continua così da più di un anno...… - marcobank_sy : @Giorgybus @dordule I nostri 'angeli' nella stragrande maggioranza dei casi durante quest'anno si sono imboscati no… - infoitinterno : #Covid-19, Italia: 15.756 nuovi contagi su 695.136 tamponi e 99 morti in 24 ore, 99.255.774 i vaccini somministrati -