Vaccini, a Napoli corsa in farmacia: «Fino a ventuno giorni di attesa» (Di giovedì 9 dicembre 2021) È un vero e proprio assalto quello che si è registrato negli ultimi giorni ai centri vaccinali delle Asl di Napoli e provincia e così crescono le file nei punti vaccinali, sia... Leggi su ilmattino (Di giovedì 9 dicembre 2021) È un vero e proprio assalto quello che si è registrato negli ultimiai centri vaccinali delle Asl die provincia e così crescono le file nei punti vaccinali, sia...

Advertising

repubblica : “Io, paziente zero di Omicron sono salvo grazie ai vaccini e ora torno in Africa” - fanpage : Guarito il paziente zero Omicron: “Salvo grazie ai vaccini, ora torno in Africa” - mattinodinapoli : Vaccini, a Napoli corsa in farmacia: «Fino a ventuno giorni di attesa» - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +25 Ieri 1.150 oggi 1.175 +8 ricoverati,+3 in T.I,1.048 guariti,+115 in I.D… - OssaniAnna : RT @repubblica: “Io, paziente zero di Omicron sono salvo grazie ai vaccini e ora torno in Africa” -