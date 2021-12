Vaccini, 100 milioni di dosi somministrate: ma all’appello mancano in 6,1 milioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) In 20 giorni 600mila prime iniezioni. Dal green pass al «rafforzato» gli effetti delle strette del governo. Il bilancio delle somministrazioni da inizio pandemia. Restano scoperte 6,1 milioni di persone sopra i 12 anni Leggi su corriere (Di giovedì 9 dicembre 2021) In 20 giorni 600mila prime iniezioni. Dal green pass al «rafforzato» gli effetti delle strette del governo. Il bilancio delle somministrazioni da inizio pandemia. Restano scoperte 6,1di persone sopra i 12 anni

