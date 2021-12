Vaccinazioni | ultimo giorno di open day nel Sannio | domani scatteranno le prenotazioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Anche neldell’Immacolata, come annunciato, si è andato avanti con le. Prosegue senza soste il lavoro degli operatori dell’Asl anche nella giornata festiva. Applicando le misure introdotte dal direttore Gennaro Volpe nella giornata di ieri nella conferenza stampa svoltasi a Palazzo Mosti, per far fronte alle drammatiche file registrate nei giorni scorsi, ha aperto nella giornata di oggi il poliambulatorio di via XXIV Maggio oltre all’hub di viale Atlantici. ù Bassa affluenza, però, è stata registrata in via XXIV Maggio, mentre appena più corposa quella in viale degli Atlantici: probabilmente ha giocato in questa vicenda anche una informazione poco tempestiva o forse la giornata festiva non ha indotto i cittadini a presentarsi nei centri individuati. Oggi, comunque, è l’ultima giornata di ...