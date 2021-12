Usa: spada e pistole Napoleone vendute all'asta per 2,8 milioni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La spada portata da Napoleone durante il suo colpo di stato il 9 novembre 1799 ed altre cinque armi da fuoco ornamentali appartenenti all'imperatore francese morto 200 anni fa sono state vendute all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laportata dadurante il suo colpo di stato il 9 novembre 1799 ed altre cinque armi da fuoco ornamentali appartenenti all'imperatore francese morto 200 anni fa sono stateall'...

Advertising

squindon : @snaroasruss @capitanfooturo Beh però aspetta:quest'anno totale approvazione alle tante cessioni in minusvalenza (i… - aslkpoqw9 : Ma l'elfo lo sa che Aldo la spada la usa per sport e non per salvare la nazione? - MarioCircello : @Lord_Vltor @borghi_claudio @mgmaglie @iofausto Era un tweet in cui difendeva gli usa a spada tratta, come fossero… - FabioC_Spada : RT @valy_s: #Piazzapulita @madforfree “negli USA, fra i 3MLN di bimbi 5-11 anni vaccinati, ci sono già segnalate 607 MIOCARDITI” @N_DeGiro… - FabioC_Spada : RT @fdragoni: Mentre #Leuropa blatera di #obbligovaccinale esteso ovunque i giudici di molti stati americani bloccano l’obbligo voluto da #… -