Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani ha trovato l' uomo giusto? Scattano focose effusioni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Gemma Galgani è finalmente tornata ad Uomini e Donne dopo aver superato l' infezione da Covid19, ad attenderla in studio c'è già un nuovo corteggiatore. La dama è stata assente per alcune settimane dal salotto di Maria De Filippi, poiché in quarantena con sintomi evidenti del Coronavirus, nonostante ciò si è presentato in studio un nuovo corteggiatore per lei: Leonardo. Con quest' ultimo la Galgani ha avviato una conoscenza, che sembrerebbe procedere per il meglio, al punto che tra i due ci sono già stati momenti di tenera intimità. Leonardo sembrerebbe aver colpito non poco Gemma, ma riuscirà a farla capitolare definitivamente?

