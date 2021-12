Università | il nuovo campus della Lumsa di Palermo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Unpolo culturale in centro acon una biblioteca di oltre 300 metri quadrati, un auditorium, aule, una caffetteria e la risistemazione a verde di un’area abbandonata da tempo che sarà capace di riqualificare un intero quartiere. Questo in sintesi il progetto dell’redatto dall’équipe Opificio Progetti Architettura (capogruppo prof. Sergio Catalano) che prevede il restauro di un’ampia parte dell’area dell’ex Stazione Lolli e la sua riconversione in una vera e propria infrastruttura culturale, una sequenza di spazi aperti e a verde di circa 7.000 mq – tra cui una ‘piazza coperta’ da una antica tettoia in ferro e ghisa – che si configura come un vero e proprio parco, riconnettendo via Dante, dove si attesta il sistema dei padiglioni ex ferroviari, con via Parlatore dove, presso ...