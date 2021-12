Ungheria, il c.t. Rossi: «Italia ai Mondiali? Mancini un grande, ma servirà anche fortuna» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il c.t. dell’Ungheria Rossi ha parlato delle possibilità dell’Italia di andare ai pRossimi Mondiali Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, in una intervista a Tuttosport ha parlato delle possibilità per l’Italia di raggiungere il pRossimo Mondiale. PLAYOFF Italia – «Il c.t. Mancini è un grande, ha una carriera che parla da sola. Lo conosco bene, siamo stati anche compagni di squadra, sa cosa deve fare ma è chiaro che ai playoff dovrà essere assistito anche da un pizzico di fortuna che nel calcio come nella vita non deve mai mancare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il c.t. dell’ha parlato delle possibilità dell’di andare ai pmiMarco, commissario tecnico dell’, in una intervista a Tuttosport ha parlato delle possibilità per l’di raggiungere il pmo Mondiale. PLAYOFF– «Il c.t.è un, ha una carriera che parla da sola. Lo conosco bene, siamo staticompagni di squadra, sa cosa deve fare ma è chiaro che ai playoff dovrà essere assistitoda un pizzico diche nel calcio come nella vita non deve mai mancare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il c.t. dell'Ungheria parla delle chance mondiali dell'#Italia - CalcioPillole : Il CT dell'Ungheria #MarcoRossi tifa per #Mancini ai playoff: 'Italia, ce la puoi fare' - hbk_89 : RT @marcoconterio: ???? Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, svela da una premiazione a Torino: 'Da quello che so il difensore Attila #Szalai de… - Armaan14585177 : RT @marcoconterio: ???? Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, svela da una premiazione a Torino: 'Da quello che so il difensore Attila #Szalai de… - VitorunVekili : RT @marcoconterio: ???? Il ct dell'Ungheria, Marco Rossi, svela da una premiazione a Torino: 'Da quello che so il difensore Attila #Szalai de… -