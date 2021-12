Una Vita, anticipazioni spagnole: l'arresto di Felipe (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Genoveva Salmeron, ad un passo dalla condanna a morte per aver ucciso Marcia Sampaio, riuscirà a stupire tutti e tornerà a rovinare la Vita a Felipe, come segnalano le anticipazioni spagnole di Una Vita. La terribile dark lady, che nelle puntate italiane sta cercando di riconquistare il marito approfittandosi della sua amnesia, finirà dietro le sbarre finendo nella trappola dello stesso Felipe, di Laura , di Santiago e del commissario Mendez che si alleeranno con l'obiettivo di strapparle una confessione. Il Becerra tornerà ad Acacias con l'obiettivo di vendicare la morte di Marcia e rapirà Genoveva e Felipe mentre saranno in viaggio per la loro seconda luna di miele. In seguito, condurrà la coppia in un covo e, una volta giunti lì, farà credere alla Salmeron che sta ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Genoveva Salmeron, ad un passo dalla condanna a morte per aver ucciso Marcia Sampaio, riuscirà a stupire tutti e tornerà a rovinare la, come segnalano ledi Una. La terribile dark lady, che nelle puntate italiane sta cercando di riconquistare il marito approfittandosi della sua amnesia, finirà dietro le sbarre finendo nella trappola dello stesso, di Laura , di Santiago e del commissario Mendez che si alleeranno con l'obiettivo di strapparle una confessione. Il Becerra tornerà ad Acacias con l'obiettivo di vendicare la morte di Marcia e rapirà Genoveva ementre saranno in viaggio per la loro seconda luna di miele. In seguito, condurrà la coppia in un covo e, una volta giunti lì, farà credere alla Salmeron che sta ...

