Una Vita, anticipazioni 9 dicembre: Alodia ha paura di partire per l’Argentina. Scontro tra Susana e Felicia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una Vita, anticipazioni 9 dicembre: nella puntata di domani capiteranno diversi avvenimenti. Siete pronti a conoscerli? Una Vita, anticipazioni 9 dicembre: Lolita gelosa delle “fan” di Antonito Per Antonito continuano i problemi familiari da che si è messo in politica. Ci mancavano anche le ammiratrici! Lolita è gelosa e medita di fare una scenata. I timori di Alodia Alodia viene a sapere che Bellita e José porteranno anche lei nel viaggio che hanno deciso di fare in Argentina per stare accanto a Cinta, ma la giovane domestica è in ansia perché soffre il mal di mare! Come risolverà la cosa? Susana punzecchia Felicia e lei reagisce Susana, bigotta come al solito, critica Camino e le nozze tra ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Una: nella puntata di domani capiteranno diversi avvenimenti. Siete pronti a conoscerli? Una: Lolita gelosa delle “fan” di Antonito Per Antonito continuano i problemi familiari da che si è messo in politica. Ci mancavano anche le ammiratrici! Lolita è gelosa e medita di fare una scenata. I timori diviene a sapere che Bellita e José porteranno anche lei nel viaggio che hanno deciso di fare in Argentina per stare accanto a Cinta, ma la giovane domestica è in ansia perché soffre il mal di mare! Come risolverà la cosa?punzecchiae lei reagisce, bigotta come al solito, critica Camino e le nozze tra ...

