Una Vita anticipazioni 9 dicembre 2021, Lolita e Antonito in crisi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella puntata di Una Vita trasmessa il 9 dicembre 2021 vedrete che la situazione tra Lolita e Antonito peggiorerà soprattutto dopo che la donna scoprirà quello che sta facendo il marito e cosa succede intorno a lui. Nel frattempo Alodia viene a sapere quello che le accadrà a breve, ma ha paura del cambiamento che l’aspetta. Felicia poi ha una discussione con donna Susana a causa delle maldicenze. Collegatevi al sito Mediaset Infinity per trovare i video dei momenti salienti degli ultimi episodi. Puntata di Una Vita del 9 dicembre 2021, Lolita è gelosa? Dopo la sua elezione, Antontio scopre di avere un seguito notevole di ammiratrici e sembra esserne particolarmente compiaciuto. Questo da molto fastidio a Lolita che ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nella puntata di Unatrasmessa il 9vedrete che la situazione trapeggiorerà soprattutto dopo che la donna scoprirà quello che sta facendo il marito e cosa succede intorno a lui. Nel frattempo Alodia viene a sapere quello che le accadrà a breve, ma ha paura del cambiamento che l’aspetta. Felicia poi ha una discussione con donna Susana a causa delle maldicenze. Collegatevi al sito Mediaset Infinity per trovare i video dei momenti salienti degli ultimi episodi. Puntata di Unadel 9è gelosa? Dopo la sua elezione, Antontio scopre di avere un seguito notevole di ammiratrici e sembra esserne particolarmente compiaciuto. Questo da molto fastidio ache ...

