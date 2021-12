Una vita, anticipazioni 8 dicembre: il turbamento di Genoveva (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il passato tornerà a tormentare Genoveva. La donna, secondo la trama dell'episodio Una vita in onda oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, rimarrà molto turbata a causa del contenuto di una scatola che un uomo misterioso le lascerà fuori dalla porta di casa. Nel frattempo, Roberto e Sabina continueranno i loro misteriosi lavori notturni al ristorante finendo per rischiare di essere scoperti da Cesareo e di dover dargli delle spiegazioni in merito. Una vita, trama 8 dicembre: Sabina e Roberto rischiano di essere scoperti da Cesareo Roberto e Sabina sin dai primi istanti in cui hanno messo piede ad Acacias, hanno dato l'impressione di star nascondendo qualcosa e che l'acquisto del ristorante da parte loro fosse solo un modo per celare qualcosa di losco. I due, ad un certo punto, hanno deciso di fare dei ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il passato tornerà a tormentare. La donna, secondo la trama dell'episodio Unain onda oggi, mercoledì 82021, rimarrà molto turbata a causa del contenuto di una scatola che un uomo misterioso le lascerà fuori dalla porta di casa. Nel frattempo, Roberto e Sabina continueranno i loro misteriosi lavori notturni al ristorante finendo per rischiare di essere scoperti da Cesareo e di dover dargli delle spiegazioni in merito. Una, trama 8: Sabina e Roberto rischiano di essere scoperti da Cesareo Roberto e Sabina sin dai primi istanti in cui hanno messo piede ad Acacias, hanno dato l'impressione di star nascondendo qualcosa e che l'acquisto del ristorante da parte loro fosse solo un modo per celare qualcosa di losco. I due, ad un certo punto, hanno deciso di fare dei ...

