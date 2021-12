"Una tragedia, quanti chili ero arrivata a pesare". Marina La Rosa-choc, com'era ridotta: un matrimonio finito in disgrazia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si mette a nudo, Marina La Rosa, la "gatta morta" della prima storica edizione del Grande Fratello. Racconta le sue debolezze, i suoi momenti difficili. Lo fa in un'intervista a Chi Magazine nella quale per la prima volta conferma pubblicamente la fine del suo matrimonio con Guido Belliti, da cui ha avuto due figli: Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, venuto alla luce nel 2011. I due si erano sposati nel settembre del 2010. Le prime voci e i primi indizi sulla crisi risalgono a fine 2020, quando però la notizia non fu né confermata né smentita. Ora, un anno dopo, Marina La Rosa spiega come le nozze siano andate in frantumi, insomma l'amore è svanito. E per lei è stato un periodo durissimo. Marina La Rosa, 44 anni, siciliana, spiega che ormai da due ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Si mette a nudo,La, la "gatta morta" della prima storica edizione del Grande Fratello. Racconta le sue debolezze, i suoi momenti difficili. Lo fa in un'intervista a Chi Magazine nella quale per la prima volta conferma pubblicamente la fine del suocon Guido Belliti, da cui ha avuto due figli: Andrea Renato, nato nel 2009, e Gabriele, venuto alla luce nel 2011. I due si erano sposati nel settembre del 2010. Le prime voci e i primi indizi sulla crisi risalgono a fine 2020, quando però la notizia non fu né confermata né smentita. Ora, un anno dopo,Laspiega come le nozze siano andate in frantumi, insomma l'amore è svanito. E per lei è stato un periodo durissimo.La, 44 anni, siciliana, spiega che ormai da due ...

