Una tesi su Pina Carmirelli, la grande violinista del secolo scorso «gettata nell’ombra» a causa «di più grandi personalità musicali maschili» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Intervista a Nicole Davis, la 25enne violinista di Pantigliate che a Philadelphia presso la Pennsylvania University si sta documentando su Pina Carmirelli, l’eclettica musicista che fra le altre cose, ha raccolto con una ricerca accademica le opere di Luigi Boccherini (XVIII secolo) Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Intervista a Nicole Davis, la 25ennedi Pantigliate che a Philadelphia presso la Pennsylvania University si sta documentando su, l’eclettica musicista che fra le altre cose, ha raccolto con una ricerca accademica le opere di Luigi Boccherini (XVIII

Advertising

marcodimaio : Non è un derby o un talent: il COVID purtroppo è una cosa seria. Non si possono porre sullo stesso piano le tesi di… - nocciolena : @violet_hq l'unico a darmi soddisfazione è stato mio zio che rilegge la mia tesi una volta al mese - dei_alba : RT @danieledv79: Troppi errori di grammatica nelle prove scritte al concorso per diventare magistrati. Solo 88 promossi su 1500 candidati.… - Eumoret : RT @danieledv79: Troppi errori di grammatica nelle prove scritte al concorso per diventare magistrati. Solo 88 promossi su 1500 candidati.… - _Sport_Calcio_ : Attrazioni bollenti, rapporti tesi e stati d’animo confusi… l’atmosfera in Casa si fa sempre più scottante ?? Cos’ha… -