Una scatola nera per spiegare come distruggeremo la Terra: il progetto futuro-apocalittico prende vita (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La scatola nera è un dispositivo che serve a registrare informazioni. E’ stata sdoganata in particolare dagli aerei, ma è attiva anche sulle automobili e non solo. L’ultima evoluzione di questa scatola nera riguarda lo stato di salute della Terra, e come obiettivo ha quello di cercare di capire quando il pianeta in cui abitiamo scomparirà, ovvero, prevedere la fine del mondo. La scatola nera della Terra, 08/12/2021 – Computermagazine.itSe è vero che a riguardo è già attivo l’orologio dell’apocalisse, che rappresenta virtualmente e metaforicamente la fine del mondo, o meglio scandisce il tempo verso una catastrofe globale (saremmo a 100 secondi dalla fine della Terra secondo lo stesso), è vero anche che lo stesso non ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Laè un dispositivo che serve a registrare informazioni. E’ stata sdoganata in particolare dagli aerei, ma è attiva anche sulle automobili e non solo. L’ultima evoluzione di questariguarda lo stato di salute della, eobiettivo ha quello di cercare di capire quando il pianeta in cui abitiamo scomparirà, ovvero, prevedere la fine del mondo. Ladella, 08/12/2021 – Computermagazine.itSe è vero che a riguardo è già attivo l’orologio dell’apocalisse, che rappresenta virtualmente e metaforicamente la fine del mondo, o meglio scandisce il tempo verso una catastrofe globale (saremmo a 100 secondi dalla fine dellasecondo lo stesso), è vero anche che lo stesso non ...

enpaonlus : Gli animali, di quasi 10 giorni di vita, erano stati lasciati in una scatola, sotto la pioggia… - 50GENNY : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.12.2021 Li hanno abbandonati in un'area di sosta, dentro una scatola. Ancora e sempre abbandoni, ogni giorno.… - ___xscd : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.12.2021 Li hanno abbandonati in un'area di sosta, dentro una scatola. Ancora e sempre abbandoni, ogni giorno.… - Elle33L : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 07.12.2021 Li hanno abbandonati in un'area di sosta, dentro una scatola. Ancora e sempre abbandoni, ogni giorno.… - KHANNOONIENSIN6 : RT @homersimo: Nel 1993 prese in mano una #Ferrari che all'epoca era una scatola vuota,zero successi sportivi ,e commercialmente il marchio… -