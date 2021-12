Un regalo dallo Spazio: l’incredibile foto dell’eclisse che ha oscurato l’Antartide (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Eclissi solare totale di dicembre 2021 osservata dall’Antartide. Il Sole oscurato dalla Luna per quasi due minuti. L’eclissi vista dall’Antartide – Computermagazine.itCi ritroviamo davanti ad un evento più unico che raro. Letteralmente, poiché nel 2021 si è verificata una sola eclissi, ed è avvenuta il 4 dicembre di quest’anno. L’eclissi ha raggiunto il suo picco alle 07:44 Universal Time (UTC) e ha avuto una durata di due minuti. Purtroppo, per la posizione geografica, non tutti hanno potuto godere di questo spettacolo raro. Le eclissi solari complete, infatti, sono rare nelle regioni polari perché sono limitate alla superficie terrestre, con il Sole che illumina ogni polo solo una parte dell’anno. L’ultima eclissi solare totale in Antartide appartiene al lontano novembre 2003. Secondo delle previsioni, la prossima non sarà prima del ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Eclissi solare totale di dicembre 2021 osservata dal. Il Soledalla Luna per quasi due minuti. L’eclissi vista dal– Computermagazine.itCi ritroviamo davanti ad un evento più unico che raro. Letteralmente, poiché nel 2021 si è verificata una sola eclissi, ed è avvenuta il 4 dicembre di quest’anno. L’eclissi ha raggiunto il suo picco alle 07:44 Universal Time (UTC) e ha avuto una durata di due minuti. Purtroppo, per la posizione geografica, non tutti hanno potuto godere di questo spettacolo raro. Le eclissi solari complete, infatti, sono rare nelle regioni polari perché sono limitate alla superficie terrestre, con il Sole che illumina ogni polo solo una parte dell’anno. L’ultima eclissi solare totale in Antartide appartiene al lontano novembre 2003. Secondo delle previsioni, la prossima non sarà prima del ...

