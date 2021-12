Un racconto ironico alla Sala Pasolini (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le indiscusse protagoniste di L’amaca di domani. Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca, il monologo teatrale, comico e sentimentale, impudico e coinvolgente, con il quale Michele Serra “approderà” sui palcoscenici della Sala Pasolini di Salerno (giovedì 9 dicembre ore 21.00), Teatro Comunale Costantino Parravano di Caserta (venerdì 10 dicembre ore 20.45) e Teatro Nuovo di Napoli (sabato 11, ore 21.00, e domenica 12 dicembre, ore 18.30). Presentato da SPA live in collaborazione con Teatri Uniti, l’allestimento, diretto da Andrea Renzi, si avvale delle scene e i costumi a cura di Barbara Bessiluci, le luci di Cesare Accetta, l’aiuto regia di Luca Taiuti, e s’inserisce nella stagione teatrale 2021/2022 programmata dal Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole, sono le indiscusse protagoniste di L’amaca di domani. Considerazioni in pubblicopresenza di una mucca, il monologo teatrale, comico e sentimentale, impudico e coinvolgente, con il quale Michele Serra “approderà” sui palcoscenici delladi Salerno (giovedì 9 dicembre ore 21.00), Teatro Comunale Costantino Parravano di Caserta (venerdì 10 dicembre ore 20.45) e Teatro Nuovo di Napoli (sabato 11, ore 21.00, e domenica 12 dicembre, ore 18.30). Presentato da SPA live in collaborazione con Teatri Uniti, l’allestimento, diretto da Andrea Renzi, si avvale delle scene e i costumi a cura di Barbara Bessiluci, le luci di Cesare Accetta, l’aiuto regia di Luca Taiuti, e s’inserisce nella stagione teatrale 2021/2022 programmata dal Teatro Pubblico Campano, diretto da Alfredo ...

L’amaca di domani, Michele Serra in Sala Pasolini giovedì 9. SPA live in collaborazione con Teatri Uniti presenta da giovedì 9 dicembre 2021 a Salerno, Caserta e Napoli L’amaca di d ...

